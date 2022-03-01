Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донецке в результате обстрелов из РСЗО со стороны ВСУ погибли два человека

Мэр Донецка сообщил, что в городе в результате обстрелов ВСУ погибли два человека

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Донецке в результате применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетных систем залпового огня (РСЗО) погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных в районе Шахтерской площади погибли два человека. Кулемзин попросил горожан отойти от окон и по возможности переместиться в укрытие.

Мэр города также рассказал, что в Киевском районе Донецка в результате попадания снаряда была ранена девятилетняя девочка. «С диагнозом раны мягких тканей правого локтевого сустава пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр», — добавил он.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что три человека оказались под завалами дома в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Там также отметили, что в результате попадания снаряда в одном из жилых домов начался пожар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Раскрыты подробности о сбитой ракете в российском регионе
В Европе признали собственный ущерб от санкций против России
Германия решила побыстрее отказаться от российского газа
Стройотрасль назвали спасением для российской экономики
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.