В Донецке в результате обстрелов из РСЗО со стороны ВСУ погибли два человека

В Донецке в результате применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракетных систем залпового огня (РСЗО) погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских военных в районе Шахтерской площади погибли два человека. Кулемзин попросил горожан отойти от окон и по возможности переместиться в укрытие.

Мэр города также рассказал, что в Киевском районе Донецка в результате попадания снаряда была ранена девятилетняя девочка. «С диагнозом раны мягких тканей правого локтевого сустава пострадавшая госпитализирована в Республиканский травматологический центр», — добавил он.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что три человека оказались под завалами дома в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Там также отметили, что в результате попадания снаряда в одном из жилых домов начался пожар.