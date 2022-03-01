Спонсор Кубка мира по лыжным гонкам решил вынудить россиян сняться

Швейцарская компания Coop, являющаяся основным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам, решила раскрасить логотип в цвета украинского флага. Об этом сообщает VG.

Так швейцарцы надеются вынудить россиян сняться с соревнований. Логотип размещен на майках со стартовыми номерами, в компании считают, что это заставит представителей России отказаться от выступлений.

28 февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о том, что не будет отстранять россиян от соревнований. «Чтобы обеспечить честные и инклюзивные соревнования, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — подчеркнули в федерации.

До завершения сезона лыжникам осталось провести два этапа Кубка мира. С 3 по 6 марта состоятся соревнования в Норвегии, а с 11 по 13 марта пройдет этап в Швеции.

