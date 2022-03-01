Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 1-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 1-й матч
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Нижний Новгород
Кубок России|1/8 финала
Бёрнли
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Кубок Италии|1/2 финала
Спорт

Спонсор Кубка мира по лыжным гонкам решил вынудить россиян сняться

Спонсор Кубка мира решил раскрасить логотип в цвета флага Украины, чтобы россияне снялись

Фото: Globallookpress.com

Швейцарская компания Coop, являющаяся основным спонсором Кубка мира по лыжным гонкам, решила раскрасить логотип в цвета украинского флага. Об этом сообщает VG.

Так швейцарцы надеются вынудить россиян сняться с соревнований. Логотип размещен на майках со стартовыми номерами, в компании считают, что это заставит представителей России отказаться от выступлений.

28 февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о том, что не будет отстранять россиян от соревнований. «Чтобы обеспечить честные и инклюзивные соревнования, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — подчеркнули в федерации.

До завершения сезона лыжникам осталось провести два этапа Кубка мира. С 3 по 6 марта состоятся соревнования в Норвегии, а с 11 по 13 марта пройдет этап в Швеции.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших чеченцах в ходе спецоперации на Украине
Россиян попросили воздержаться от поездок за рубеж
В России ужесточили правила перепланировки квартир
Кадыров обратился к украинцам
В российской шахте при обрушении пострадали три человека
Спонсор Кубка мира по лыжным гонкам решил вынудить россиян сняться
Военные ВСУ приняли израильтянина за чеченского диверсанта и застрелили его
Пенсионерка обнаружила счет 60-летней давности и получила 35 тысяч рублей
Блогерша показала простой способ погладить одежду без утюга
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.