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Глава СПЧ призвал обжаловать несанкционные запреты

Глава СПЧ Фадеев призвал российские компании обжаловать несанкционные запреты в суде
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Минкульт РФ / Globallookpress.com

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал российские компании и организации обжаловать в суде ограничения и запреты. Об этом сообщает Telegram-канал СПЧ.

Фадеев обратил внимание на то, что некоторые дополнительные ограничения не предусмотрены санкционными актами США и Евросоюза, и поэтому не имеют под собой правовой основы. В пример он привел решение компания Warner Bros. об отмене выхода фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры из-за ситуации вокруг Украины.

«Не думаю, что эти отмены можно трактовать как следствие форс-мажорных обстоятельств, проведение специальной операции не создает препятствий для показа балета в Лондоне или кинофильма где-нибудь на Дальнем Востоке», — заявил Фадеев.

Председатель СПЧ отметил и запреты, которые ввели против российского спорта на фоне спецоперации на Украине. Фадеев назвал произволом отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований. «Получается, что инициатива зарубежных федераций нанесет ущерб российским инвесторам и принесет прибыль организаторам перенесенных чемпионатов в других странах», — заявил советник президента.

26 февраля Европейский союз (ЕС) принял второй пакет санкций, в который вошли государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, а также предприятия российского военно-промышленного комплекса и ограничения, касающиеся визового режима.

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Варвара Кошечкина
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