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Несколько больниц в Таиланде отказали в обслуживании россиянам и украинцам

Несколько больниц на Пхукете перестали принимать страховые полисы России и Украины

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Генеральное консульство России на острове Пхукет в Таиланде сообщило, что несколько больниц королевства отказались обслуживать российских и украинских туристов по их страховым полисам. Такая информация появилась в официальном Facebook-аккаунте дипломатического учреждения.

«Генеральное консульство было официально уведомлено о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital приема у граждан России и Украины медицинских страховок в счет оплаты медицинских услуг, начиная с 28 февраля», — указано в сообщении.

При этом предоставление медицинских услуг в этих больницах будет осуществляться только за наличный расчет. Отмечается, что в ближайшее время подобная практика может быть введена и в других медицинских учреждениях, в том числе на всей территории королевства.

С 1 марта власти Таиланда смягчили правила въезда для отечественных туристов, путешествующих по программе Test & Go. Теперь все прибывающие в королевство путешественники, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, освобождаются от сдачи второго ПЦР-теста.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что это решение стало ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Валентина Процкова
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