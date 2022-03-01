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В России подняли штрафы за отсутствие техосмотра

В России штраф за отсутствие техосмотра вырос до 2000 рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 марта 2022 года в России начинают действовать поправки в КоАП, которые увеличивают штраф за отсутствие техосмотра (ТО) до двух тысяч рублей. Нововведение коснется только тех автомобилистов, чьи машины подлежат обязательному ТО, уточнял спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Минтранс ужесточил требования к фотографированию в пунктах техосмотра. Если в настоящее время требуется два снимка машины — спереди и сзади, то по новым правилам транспортное средство будут фотографировать спереди, сзади и сбоку, а рядом с ним в полный рост должен находиться технический эксперт.

Предполагается, что это поможет избежать фальсификации снимков, загружаемых в информационную систему МВД.

Ранее стало известно, что каждая седьмая машина такси в Москве оказалась неисправна. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда с 4 по 6 февраля проверили более 27 тысяч автомобилей, и 3800 из них оказались повреждены.

Закон об отмене обязательного техосмотра, который коснулся владельцев легковых автомобилей и мотоциклов, президент России Владимир Путин подписал 31 декабря 2021 года. Речь идет о тех транспортных средствах, которые находятся в собственности физических лиц и используются в личных целях.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, транспорта, который используется в служебных и коммерческих целях.

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Игорь Дмитров
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