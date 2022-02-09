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Каждая седьмая машина такси в Москве оказалась неисправна

В ГИБДД проверили 27 тысяч автомобилей такси в Москве, каждый седьмой был неисправен

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Каждая седьмая машина такси в Москве оказалась неисправна. Соответствующая информация опубликована в среду, 9 февраля, на сайте столичного управления ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда с 4 по 6 февраля проверили более 27 тысяч автомобилей, 3800 из них были неисправны. Также было зафиксировано свыше 3000 «фактов управления транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками».

Кроме того, автоинспекторы выявили 800 водителей такси без предусмотренных правилами дорожного движения (ПДД) документов, а еще 287 автомобилей не прошли обязательную процедуру государственного техосмотра. Установлено также, что водители такси в Москве часто нарушают правила остановки и стоянки, управляют автомобилями в пьяном виде и выезжают на полосу встречного движения.

Ранее в феврале депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил давать два-три года уголовной ответственности для пьяных пассажиров-дебоширов такси. Он считает, что в отношении нарушающих законы граждан состояние алкогольного опьянения должно быть отягчающим обстоятельством.

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Евгения Куликова
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