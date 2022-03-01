Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил посредничество в переговорах России и Украины о прекращении боевых действий, передает «Интерфакс».

«Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — заявил Токаев на съезде правящей партии.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что его страна готова стать площадкой для переговоров Москвы и Минска.

28 февраля состоялась встреча российской и украинской делегаций на территории Белоруссии.