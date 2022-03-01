Украину предупредили о потерях при вступлении в ЕС

Вступление в Евросоюз может быть связано с определенными экономическими проблемами для Украины, предупредил политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что в случае членства в ЕС на страну будет наложен ряд квот по производству и отправке на рынок ряда товаров. Кроме того, Украина должна будет принять ряд законодательных проектов, регламентирующих работу экономики.

Представитель Украины при Европейском союзе (ЕС) по атомной энергии Всеволод Ченцов сообщил в Twitter, что заявка страны на членство в политическом объединении успешно зарегистрирована, процедура рассмотрения уже началась.

Непростая процедура

«Надо понимать, что процедура вступления в Евросоюз не такая простая. Страна должна принять определенные законопроекты, регламентирующие работу экономики, социальной сферы по стандартам ЕС. Это очень длительная процедура, без которой открытых границ, общего рынка рабочей силы, безвиза, свободного перемещения товаров без таможенных платежей, не будет», — заметил Баширов.

Кроме того, политтехнолог обратил внимание на ряд условий, которые обязательно ударят по экономике Украины. В частности, речь идет о введении квот на производство и поставку определенных групп товаров.

«То есть, вы не сможете отправить на рынок помидоры, огурцы больше определенного объема. Не можете что-то производить вне рамок квот, выделенных ЕС. Кроме того, принятие в Евросоюз ведь не означает прием в НАТО. А проблемы Украины сегодня связаны именно с тем, что на ее территории проводится специальная операция», — объяснил Баширов.

Вместе с тем, даже в случае принятия в Евросоюз, Украина сможет получить нейтральный статус, что станет достойной альтернативой для России в текущем конфликте.

Нейтральный статус — это очень хорошая история, которая принимается довольно быстро. Надо будет принять определенные законы, касающиеся бюджета, параллельно НАТО должны заявить о том, что снимают все процедуры, связанные с взаимодействием с украинскими вооруженными силами Марат Баширов Политтехнолог

«То есть, вооруженные силы на Украине могут быть, но не должно быть совместных учений, размещения войск НАТО. Это может быть прекрасной альтернативой для России в текущих обстоятельствах», — считает политтехнолог.

28 февраля стало известно, что Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Копии документа были направлены председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главе Европарламента Роберту Метсоле.