Более 140 сотрудников оператора «Северного потока-2» уволили из-за санкций

Более 140 сотрудников оператора российского газопровода «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG были уволены в Швейцарии из-за введения санкций США против компании. Об этом сообщил министр экономики страны Ги Пармелен в эфире телерадиокомпании RTS, передает РИА Новости.

«США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. Сегодня нам стало известно, что весь персонал, который работает в Nord Stream в Цуге, то есть более 140 человек, был уволен», — уточнил глава ведомства.

Пармелен добавил, что в настоящее время влияние рестрикций против Москвы на швейцарскую экономику предсказать невозможно, это будет зависеть от дальнейшего развития событий.

24 февраля стало известно, что Минфин США ввел санкции против компании и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Согласно предписанию ведомства, завершить все операции с Nord Stream 2 AG необходимо до 2 марта 2022 года.

Ранее санкции против «Северного потока-2» анонсировал президент США Джо Байден. Ограничения также коснулись должностных лиц этой организации.