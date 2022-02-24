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Минфин США установил срок завершения операций с Nord Stream 2 AG

Минфин США предписал завершить операции с компанией Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Министерство финансов США установило срок завершения всех операций с компанией-оператором газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского ведомства.

Минфин ввел санкции против компании и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Согласно предписанию ведомства, завершить все операции с Nord Stream 2 AG необходимо до 2 марта 2022 года.

Ранее санкции против «Северного потока-2» ввел президент США Джо Байден. Ограничения также коснулись должностных лиц этой организации.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Марина Совина
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