Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

О том, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, стало известно ранее. По информации телеканала CNN, речь идет о санкциях, заблокированных в прошлом году.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.