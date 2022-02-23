Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден ввел санкции против компании-оператора «Северного потока-2»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

О том, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, стало известно ранее. По информации телеканала CNN, речь идет о санкциях, заблокированных в прошлом году.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»
Пушилин заявил о признании Байденом ДНР и ЛНР из-за введения санкций
В Госдуме заявили о готовности помочь ЦСКА после введения американских санкций
ЕС запланировал ввести санкции против «центральной фигуры российской пропаганды»
США сообщили Зеленскому о «вторжении» России в ближайшие двое суток
В Подмосковье заметили автомобиль из фильма «Назад в будущее»
Пушилин предупредил о возможном подталкивании Зеленского к нападению на Донбасс
На Украине заявили об отсутствии планов военного наступления на Донбасс
В ДНР заявили о доказанном применении «Градов» по Донецку
Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.