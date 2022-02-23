США приготовили санкции для оператора «Северного потока-2»

Власти США готовятся ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2». Такую информацию со ссылкой на неназванных официальных лиц США выяснил телеканал CNN, сообщает «Интерфакс».

При этом источник телеканала утверждает, что речь идет о санкциях, заблокированных в прошлом году. Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о них уже в среду, 23 февраля. В администрации главы государства полагают, что ограничительные меры против Nord Stream 2 AG станут началом конца проекта. Вернуться к санкциям Белый дом согласился после того, как ранее поддерживающая газопровод Германия объявила о приостановке сертификации.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Позднее министр экономики Германии Роберт Хабек выразил сожаление, что газопровод в свое время вообще начали строить, поскольку он стал лежащей на дне Балтийского моря «глыбой риска». Тем не менее он не исключил, что проект еще могут запустить, поскольку решение канцлера ФРГ Олафа Шольца пока только откладывает сертификацию на неопределенный срок.

Также 23 февраля отказался от поддержки «Северного потока-2» немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», который создавался при непосредственном участии Nord Stream 2 AG и ставил одной из целей защиту проекта.