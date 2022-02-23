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Союзник «Газпрома» в Германии отказался от поддержки «Северного потока-2»

Поддерживавший «Северный поток-2» немецкий экологический фонд выступил против проекта

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Немецкий фонд «Защита климата и окружающей среды MV», созданный в земле Мекленбург — Передняя Померания при участии оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, отказывается от поддержки проекта. Об этом заявил председатель правления организации Эрвин Зеллеринг, передает ТАСС.

Фонд был учрежден 19 января 2021 года, в момент, когда завершение строительства газопровода было под угрозой из-за санкций США. Ряд немецких политиков утверждали, что региональные власти действуют как союзник «Газпрома».

По словам Зеллеринга, правление фонда было едино в намерении выступить против содействия в завершении реализации трубопровода. Несмотря на то что такая задача прямо прописана в уставе и поручена ландтагом (земельный парламент), необходимо учитывать последние события вокруг проекта, объяснил он.

Речь идет о приостановке сертификации «Северного потока-2», которая стала реакцией немецких властей на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Платон Щукин
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