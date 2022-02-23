Немецкий страховщик отказался работать с «Северным потоком-2»

Главный исполнительный директор немецкой перестраховочной компании Munich Re Йоахим Веннинг объявил об отказе от дальнейшей работы с газопроводом «Северный поток-2». По его словам, компания решила отменить этот контракт, сообщает ТАСС.

В страховщике обратили внимание, что само решение об отмене контракта обнародовано в феврале прошлого года и было связано еще с предыдущей угрозой санкций. Год назад из проекта, помимо Munich Re, вышли 17 компаний из Европы и США.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц поручил приостановить на неопределенный срок сертификацию «Северного потока-2» в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Для этого минэкономики отозвало доклад Федеральному сетевому агентству (BNetzA), в котором содержалось обоснование необходимости газопровода.

Глава ведомства Роберт Хабек позднее подчеркнул, что речь идет не о санкциях, а о техническом решении, так что проект еще может возобновиться. Но если ситуация вокруг Украины ухудшится, «Северный поток-2» закроют окончательно. Также министр выразил сожаление тем фактом, что строительство газопровода вообще началось.