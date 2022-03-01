Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка вколола филлеры и осталась с кривой губой

The Sun: блогерша показала страшные последствия увеличения губ гиалуроновой кислотой

Кадр: видео @clardiah

Блогерша увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и показала страшные последствия процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом clardiah объяснила, что решила изменить внешность и вколоть филлеры. Так, она отправилась в косметологическую клинику и показала доктору фото губ другой девушки в качестве примера того, как она хочет сделать свои.

Материалы по теме:
Разрезающая красота Ужасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше
Разрезающая красотаУжасные травмы и страшные уродства делают людей только лучше
26 марта
«Бить за такое — уже не норма» Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
«Бить за такое — уже не норма»Как живут в России мужчины, которые носят женскую одежду и макияж
26 декабря

На последующих кадрах героиня ролика показала результат процедуры. На снимке видно, что ее нижняя губа распухла и стала кривой и внутри нее образовался комок. «Я буквально плачу! Вот, что я хотела, и вот, что получила!» — прокомментировала она пост, ставший вирусным и набравший 112 тысяч просмотров.

Пользователей сети испугало видео clardiah, и они принялись поддерживать ее в комментариях под публикацией. «Какой ужас! Я никогда не буду увеличивать губы», «Не переживай, это временный отек. Твои губы уменьшатся и станут как на картинке», «Мне страшно», «Я не хочу на это смотреть», «У меня тоже так было, это скоро пройдет», — писали они.

Ранее, в феврале, девушка увеличила губы и потеряла способность открывать рот. 19-летняя Миа Эванс (Mia Evans) призналась, что решила ввести в губы один миллилитр филлера, чтобы сделать их немного больше. По словам англичанки, через несколько часов после посещения косметолога ее губы начали краснеть и опухать, а на третий день она потеряла способность открывать рот и не смогла разговаривать из-за сильного отека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о первых погибших в ходе спецоперации на Украине чеченцах
Генпрокуратура потребовала изъять имущество миллиардера Михальченко
Роспотребнадзор ослабил эпидрекомендации с учетом снижения заболеваемости
Парковка в Москве станет бесплатной на два дня
Застрявшим за границей россиянам посоветовали искать новые маршруты возвращения
Visa заявила о готовности соблюдать санкции против России
WBA исключит российских и белорусских спортсменов из рейтингов
Девушка вколола филлеры и осталась с кривой губой
Назван указывающий на скорый инсульт симптом
ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.