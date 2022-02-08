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Девушка увеличила губы и потеряла способность открывать рот

Англичанка увеличила губы филлерами и не смогла разговаривать из-за отека

Кадр: Daily Mail

Жительница Англии увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и показала страшные последствия процедуры. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

19-летняя Миа Эванс (Mia Evans) призналась, что решила ввести в губы один миллилитр филлера, чтобы сделать их немного больше. Девушка отметила, что потратила на процедуру 120 фунтов стерлингов (12,2 тысячи рублей). По словам англичанки, через несколько часов после посещения косметолога ее губы начали краснеть и опухать, а на третий день она потеряла способность открывать рот и не смогла разговаривать из-за сильного отека.

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«Сначала я запаниковала. Мне нужно было идти на день рождения друга, а я не могла появиться на празднике в таком виде», — поделилась героиня материала. Эванс подчеркнула, что смогла избавиться от отека за несколько дней, используя специальный витаминный крем, чтобы ускорить процесс заживления.

Несмотря на сильный отек после вмешательства, Эванс призналась, что не жалеет о случившемся. «Это было не слишком больно, только неприятно прикасаться к губам. По ощущениям очень похоже на синяк. Если вы хотите увеличить губы — сделайте это! Лично я стала гораздо увереннее в себе, поэтому я ничуть не жалею», — сказала англичанка.

Ранее в феврале женщина переборщила с филлером и стала похожа на мужчину. 30-летняя пользовательница сети с никнеймом 30yearoldbride опубликовала видео, в котором рассказала, что сделала инъекции в щеки и подбородок, чтобы добиться более острых скул. Однако, по словам юзерши, в конечном счете косметологические процедуры не омолодили ее лицо, а напротив, ухудшили внешний вид.

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Таисия Косинцева
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