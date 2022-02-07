Женщина переборщила с филлером и стала похожа на мужчину

Блогерша переборщила с филлерами гиалуроновой кислоты и пожаловалась на несуразную внешность. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

30-летняя пользовательница сети с никнеймом 30yearoldbride опубликовала видео, в котором рассказала, что сделала инъекции в щеки и подбородок, чтобы добиться более острых скул. Кроме того, женщина добавила несколько миллилитров гиалуроновой кислоты в губы, чтобы увеличить их.

Однако, по словам юзерши, в конечном счете косметологические процедуры не омолодили ее лицо, а напротив, ухудшили внешний вид. «Я стала похожа на мужчину», — заявила она и добавила, что по этой причине решила растворить филлер у косметолога, в связи с чем на ее подбородке образовался большой синяк.

Публикация стала вирусной и набрала почти 100 тысяч просмотров. Зрители поддержали женщину в комментариях под постом. «Как я тебя понимаю! У меня был такой же отек», «Наверное, твой косметолог просто неудачно ввела тебе филлер!», «Надеюсь, что у тебя получится все исправить», «Ты красивая и без филлеров», — высказывались они.

Ранее в феврале женщина ушла из салона с наполовину увеличенной губой из-за отсутствия денег. На опубликованных в сети кадрах пакистанка Хаким Шах рассказала, что решила изменить форму губ филлерами гиалуроновой кислоты. Однако во время сеанса выяснилось, что женщина неспособна оплатить работу мастера, поэтому ей пришлось покинуть салон красоты.