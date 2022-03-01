Российские миллиардеры решили спасти свои яхты от изъятия на Мальдивах

Российские олигархи решили спасти свои яхты от возможного изъятия на фоне подготовки новых санкций США и их союзников из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщает CNBC.

Ранее администрация Белого дома объявила в Twitter о создании рабочей группы, задачей которой будет отслеживание и заморозка активов попавших под санкции российских компаний и миллиардеров, в том числе их яхт и особняков. Помимо этого, президент Франции Эммануэль Макрон поручил провести полную инвентаризацию имущества попавших под санкции россиян.

Согласно данным канала отслеживания судов Marine Traffic, как минимум три крупные яхты, якобы принадлежащие российским бизнесменам, направляются в сторону Мальдив и Черногории. Известно, что данные государства не имеют договоров об экстрадиции с США.

По информации CNBC, судно главного исполнительного директора «Лукойла» Вагита Алекперова на данный момент двигается в Черногорию из Испании. Отмечается, что 70-метровая суперъяхта Galactica Super Nova, произведенная в 2016 году нидерландской верфью Heesen, оснащена шестью каютами, бассейном с водопадом и вертолетной площадкой.

Помимо этого, журналисты сообщают о 73-метровом судне Clio, принадлежащем предпринимателю Олегу Дерипаске, которое две недели назад покинуло Шри-Ланку и вскоре прибудет на Мальдивы.

Ранее Европейский союз официально принял санкции против России. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики ДНР и ЛНР, и еще ряд физических лиц и организаций, «сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации по защите Донбасса. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.