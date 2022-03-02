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Минобороны сообщило о мешающих выходу мирных жителей из Киева националистах

МО России сообщило, что националисты на Украине мешают выходу мирных жителей из Киева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минобороны (МО) России сообщило, что националисты на Украине мешают выходу мирных жителей из Киева. Об этом в среду, 2 марта, пишет ТАСС.

По данным ведомства, националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранцев, из Киева, Харькова, Мариуполя и других городов.

Утром в четверг, 24 февраля, стало известно о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

В последнее время украинским военным поставлялись несколько видов вооружения из западных стран. В числе государств, которые отправили в качестве помощи в республику противотанковые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, Великобритания, Литва и Эстония. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила планы США поставить на Украину военно-транспортные вертолеты Ми-17 российского производства.

Марина Совина
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