Раскрыто состояние попавшего под обстрел в Херсоне ребенка

Ребенок, который попал под обстрел вместе со своей матерью в Херсонской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском.

«Огнестрельное ранение, повреждение грудной клетки, повреждение диафрагмы и повреждение печени. Плюс еще огнестрельное ранение правого предплечья. (...) На данный момент состояние ребенка тяжелое, стабильное», — рассказал врач больницы Симферополя.

Об инциденте стало известно 2 марта. Мать с ребенком из Херсонской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время поездки на автомобиле. Женщина погибла в ходе обстрела.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращению к гражданам страны, во время которого он объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).