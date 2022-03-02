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Раскрыто состояние попавшего под обстрел в Херсоне ребенка

Попавший под обстрел в Херсоне девятилетний ребенок находится в тяжелом состоянии
Начало событий в новости Мать с ребенком попали под обстрел в Херсоне

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Ребенок, который попал под обстрел вместе со своей матерью в Херсонской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском.

«Огнестрельное ранение, повреждение грудной клетки, повреждение диафрагмы и повреждение печени. Плюс еще огнестрельное ранение правого предплечья. (...) На данный момент состояние ребенка тяжелое, стабильное», — рассказал врач больницы Симферополя.

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24 февраля

Об инциденте стало известно 2 марта. Мать с ребенком из Херсонской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время поездки на автомобиле. Женщина погибла в ходе обстрела.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращению к гражданам страны, во время которого он объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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