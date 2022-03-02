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Мать с ребенком попали под обстрел в Херсоне

Глава Крыма Аксенов сообщил, что мать с ребенком попали под обстрел в Херсоне

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мать с ребенком из Херсонской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время мальчик находится в реанимации больницы Симферополя, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, автомобиль, в которой ребенок ехал вместе с мамой, обстреляли. «Мама погибла. Крымские врачи борются за жизнь ребенка. От всей души желаю ему скорейшего выздоровления», — написал Аксенов.

Ранее глава Крыма сообщил, что российские военные ликвидируют дамбу, построенную украинскими властями в 2014 году для того, чтобы перекрыть подачу воды на территорию полуострова. Кроме того, военным также предстоит оценить состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины, уточнил Аксенов.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к населению, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Юлия Ямпольская
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