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Кремль назвал главного российского переговорщика с Украиной

Песков заявил, что Мединский останется главой делегации России на переговорах с Украиной
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Александр Кряжев / РИА новости

Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на следующих переговорах с Украиной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

В Кремле полагают, что делегация Украины прибудет на переговоры, и рассчитывают на их успех, однако какие-либо прогнозы пока делать рано, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России ранее подтвердил, что российская делегация в среду, 2 марта, ближе к вечеру прибудет на место второго этапе переговоров с представителями Украины.

Первый этап переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля. Встреча состоялась на берегу реки Припять в засекреченной локации под кодовым названием «домик рыбака».

Украинцы прилетели на переговоры на польских вертолетах до полудня по московскому времени, переговоры начались примерно на час позже запланированного времени, около 13:00 по Москве, и продолжались более пяти часов.

Помощник президента Мединский после первого раунда переговоров подчеркнул, что у России и Украины есть общие позиции.

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Анна Щербакова
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