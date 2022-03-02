Глава Саратовской области заявил о смерти земляка в ходе операции на Украине

Уроженец Аткарского района Саратовской области Максим Ханыгин погиб во время спецоперации на Украине. О гибели земляка сообщил губернатор российского региона Валерий Радаев, его слова соболезнования приводятся в Telegram-канале «Пул Z 64».

Глава Саратовской области пообещал оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего военного.

По сведениям регионального агентства «Взгляд-Инфо», Ханыгин окончил школу села Озерное, служил в Белгородской области. 25 февраля россиянин должен был отметить свой 22-й день рождения.

Учителя школы пояснили, что известие о смерти российского солдата его семья получила как раз 25 февраля.

Ранее глава Мордовии Артем Здунов сообщил о смерти в Донбассе одного российского военного. Им оказался 40-летний полковник Виктор Исайкин, уроженец села Чукалы. Он погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о первых потерях среди чеченских военных на Украине. Он отметил, что погибли два чеченских солдата. Помимо этого, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

