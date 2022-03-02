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Глава Мордовии сообщил о смерти одного российского военного в Донбассе

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о гибели на Украине российского полковника

Фото: @zdunov_artem

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о смерти в Донбассе одного российского военного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Им оказался 40-летний полковник Виктор Исайкин, уроженец села Чукалы. Он погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам. «Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге. Глубоко соболезную родным и близким. Вечная память герою», — написал Здунов.

1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о первых потерях среди чеченских военных на Украине. Он отметил, что погибли два чеченских солдата. Помимо этого, еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Марина Совина
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