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Минобороны сделало предупреждение для иностранных наемников на Украине

В Минобороны сообщили, что иностранные наемники не имеют права на статус военнопленных

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях против российской армии на территории Украины, не будут иметь права на статус военнопленного. Такое предупреждение сделал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.

Он заявил, что при задержании их ожидает привлечение к уголовной ответственности.

По информации Минобороны, в данный момент наемники активно совершают налеты на колонны российской техники и другие диверсии. Конашенков подчеркнул, что все иностранные бойцы используют предоставленные западными странами образцы оружия, в том числе противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger.

В среду, 2 марта, Министерство обороны России впервые обнародовало информацию о потерях в рядах российской армии. По информации ведомства, погибло 498 солдат, еще 1597 ранены. Украинская сторона потеряла 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

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