Мост между Украиной и Приднестровьем получил повреждения в результате взрыва
Железнодорожный мост между Украиной и непризнанной ПМР был поврежден в результате взрыва
Железнодорожный мост между Украиной и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приднестровское телевидение.
ЧП случилось около 14:00 в пятницу, 4 марта. Движение на участке было приостановлено.
Мост использовался для пассажирского и грузового сообщения. Пограничники непризнанной республики пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что территория Приднестровья не будет использована для операции России на Украине.