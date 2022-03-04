Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Мост между Украиной и Приднестровьем получил повреждения в результате взрыва

Железнодорожный мост между Украиной и непризнанной ПМР был поврежден в результате взрыва

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Железнодорожный мост между Украиной и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приднестровское телевидение.

ЧП случилось около 14:00 в пятницу, 4 марта. Движение на участке было приостановлено.

Мост использовался для пассажирского и грузового сообщения. Пограничники непризнанной республики пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что территория Приднестровья не будет использована для операции России на Украине.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров
Суд вынес приговор по делу о гибели 36 человек на шахте «Северная»
Ажиотаж россиян вокруг биткоина не оправдал ожиданий
Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России
В Лас-Вегасе продадут особняк Майкла Джексона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.