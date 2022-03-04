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Россиян предупредили о январских морозах в марте

Синоптик Тишковец сообщил, что 9 марта в Центральную Россию придут январские морозы

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 9 марта в Центральной России произойдет ультраполярное вторжение с январскими морозами. Его слова в пятницу, 4 марта, приводит РИА Новости.

Синоптик сообщил, что погода будет малооблачной, а в ночные часы воздух будет остывать до минус 10-15.

«В дневные часы, несмотря на мартовское солнце, столбики термометров не смогут подняться выше минус 3-8, что на 7-8 градусов ниже положенного в марте», — пояснил Тишковец.

Он отметил также, что на следующий день, 10 марта, холод постепенно начнет отступать. Во второй половине месяца температурный маятник качнется в другую сторону, и весна удивит комфортным теплом.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что по всей России будет аномально теплая погода до конца месяца и в первые дни марта.

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Евгения Куликова
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