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НАТО отказалась вводить бесполетную зону над Украиной

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что в альянсе не хотят видеть свои войска на Украине

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что НАТО отказалась вводить бесполетную зону над Украиной. «У союзников есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла дальше за пределы Украины. Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий», —уточнил он.

По словам Столтенберга, введение бесполетной зоны вызвало бы необходимость направлять на Украину самолеты НАТО, что спровоцирует прямые столкновения с российской авиацией.

Ранее Столтенберг напомнил, что НАТО — это оборонительный союз, который не является стороной конфликта на Украине. Глава альянса указал на отсутствие намерений вступать в военный конфликт с Россией из-за украинского кризиса.

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Виктория Кондратьева
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