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В Смоленске отреставрировали старинные гравюры

В Смоленском государственном музее-заповедники представили гравюры XVII-XVIII веков

Фото: ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»

Смоленский государственный музей-заповедник впервые представил старинные отреставрированные гравюры XVII-XVIII веков — их восстановление длилось шесть лет. Об этом сообщает ТАСС.

Посетителям показали графические листы, выполненные в технике глубокой печати меццо-тинто. Как рассказала заведующая отделом «Художественная галерея» Дарья Иванова, на гравюрах изображены животные, а также портреты немецкой и английской знати.

По словам эксперта, техника, в которой выполнены гравюры, достигается выбеливанием рисунка на равномерно зерненой плоскости медной пластины. «Реставратором выведены пятна и затеки, подклеены разрывы и изломы, восполнены утраты основы», — пояснила Иванова.

Ранее в декабре 2021 года в Ростове-на-Дону завершили реставрацию «Комплекса домов барона Н.Г. Врангеля», расположенного в Газетном переулке. Восстановление особняка, построенного в 1885 году по проекту архитектора Николая Дорошенко, было начато в 2020 году. Известно, что за время существования здания в нем размещался детский сад, оно побывало в распоряжении Ростовской епархии и оказалось в частных руках.

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Мария Гейн
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