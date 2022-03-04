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В Турции прокомментировали возможность закрытия неба для российских самолетов

Турция не будет закрывать небо для российских самолетов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Турция не будет закрывать свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

Как заявил глава турецкого МИД, комментируя возможность введения ограничений, страна не присоединится к санкциям в отношении российских авиакомпаний.

Ранее европейские страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине. В качестве ответной меры российские власти ограничили полеты для авиакомпаний 36 стран.

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Мария Гейн
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