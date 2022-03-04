Рэпер Kizaru раскрыл подробности пребывания в немецкой тюрьме

Российский рэпер Kizaru в ходе трансляции в Instagram раскрыл подробности пребывания в немецкой тюрьме. Его слова приводит The Flow.

Музыкант рассказал о четырех месяцах в тюрьме Германии и заявил, что там очень сложно выжить. «Там такое расписание было интересное — с понедельника по четверг подъем в 6 утра, завтрак, ужин, хлеб, вода, чай, один горячий обед, 23 часа ты заперт в одиночке, час прогулки, не дают звонить ни семье, ни родным, ничего не дают делать», — отметил он.

О том, что Kizaru провел четыре месяца в немецкой тюрьме, стало известно 1 марта. Музыкант заявил, что 14 ноября 2021 года его арестовал Интерпол.

В 2014 году рэпер переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. В 2016 году был задержан в Испании и провел более трех месяцев в тюрьме в Сото-дель-Реаль. По состоянию на 2022 год находится в федеральном розыске, ему закрыт въезд в Россию.

