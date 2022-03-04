Гастрономический гид «Мишлен» заморозил все проекты в России

Самый влиятельный в мире ресторанный рейтинг «Мишлен» заморозил все проекты на территории России. Об этом сообщает Reuters.

Гастрономический гид «Красный гид Мишлен» (Michelin, Le Guide Rouge) принял решение приостановить деятельность в России на неопределенный срок на фоне развившегося кризиса. Помимо того, что компания заморозила работу всех проектов, она также прекратила активность во всех социальных сетях.

«Мы решили, что не станем продвигать Москву как место, которое стоит посетить. По этой причине подборка московских ресторанов в этом году составляться не будет», — говорится в официальном заявлении.

В октябре прошлого года девять московских ресторанов получили звезды «Мишлен». По две звезды присуждены ресторану Artest Chef's Table и его шеф-повару Артему Естафьеву, а также Twins Garden и его шеф-поварам Ивану и Сергею Березуцким. Одной звезды удостоились рестораны «Белуга» и шеф-повар Евгений Викентьев, Grand CRU и Давид Эммерле, Selfie и Анатолий Казаков, White rabbit и Владимир Мухин, Biologie и Екатерина Алехина, а также рестораны «Сахалин» и его шеф-повар Алексей Когай, «Савва» и Андрей Шмаков. При этом неизвестно, будут ли отбирать звезды у упомянутых заведений.

