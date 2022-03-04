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Бывший канцлер Австрии вышел из совета директоров «Лукойла»

Экс-канцлер Австрии выйдет из совета директоров «Лукойла» из-за ситуации на Украине
Вольфганг Шюссель

Вольфганг Шюссель. Фото: Globallookpress.com

Бывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель выходит из совета директоров «Лукойла». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шюсселя, с первого дня специальной операции России на Украине он работал над заявлением против военных действий. В этом его поддержали международные члены совета директоров «Лукойла». «Я завершаю свою работу и выйду из совета директоров», — заключил Шюссель.

Ранее стало известно, что Фархад Мошири покинул совет директоров холдинга диверсифицированной холдинговой российской компании USM, которая выступает акционером «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Также сообщалось, что попавшие под западные санкции Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка».

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Варвара Кошечкина
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