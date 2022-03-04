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На Украине опровергли участие белорусов в спецоперации

Член украинской делегации опроверг участие белорусов в спецоперации России
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Александр Кряжев / ТАСС

Угрозы вторжения белорусских войск на Украину пока не существует. Об этом заявил советник офиса президента страны, член украинской делегации Михаил Подоляк, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, хотя Белоруссия и втянута в операцию, признаков именно наземного вторжения ее Вооруженных сил на Украину сейчас нет.

Ранее Подоляк заявил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию кризиса идут тяжело, но они обязательно продолжатся. Он подчеркнул, что обе стороны заняли жесткую позицию, но российские требования для украинской делегации абсолютно понятны.

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Алевтина Запольская
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