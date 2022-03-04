На Украине опровергли участие белорусов в спецоперации

Угрозы вторжения белорусских войск на Украину пока не существует. Об этом заявил советник офиса президента страны, член украинской делегации Михаил Подоляк, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, хотя Белоруссия и втянута в операцию, признаков именно наземного вторжения ее Вооруженных сил на Украину сейчас нет.

Ранее Подоляк заявил, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию кризиса идут тяжело, но они обязательно продолжатся. Он подчеркнул, что обе стороны заняли жесткую позицию, но российские требования для украинской делегации абсолютно понятны.