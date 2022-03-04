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Член украинской делегации описал переговоры с Россией

Советник офиса президента Украины Подоляк заявил, что переговоры с Россией идут тяжело

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию кризиса идут тяжело, но они обязательно продолжатся. Об этом заявил член украинской делегации, советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, его цитирует ТАСС.

Как описал прошедшие переговоры дипломат, обе стороны заняли жесткую позицию на переговорах, а потому диалог развивается с трудом. При этом он подчеркнул, что российские требования абсолютно понятны Украине, и это позволяет вести разговор комфортно.

Также Подоляк отметил, что до конца дня представители России, Украины и Международного Красного Креста могут окончательно согласовать вопрос гуманитарных коридоров для эвакуации жителей и подвоза продовольствия.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся 3 марта на территории Брестской области Белоруссии. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для вывоза людей с возможностью временного прекращения огня. Очередная встреча делегаций должна состояться в начале следующей недели.

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Алевтина Запольская
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