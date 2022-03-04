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На распылившего газ в лицо полицейскому россиянина завели дело

В Петербурге задержали 23-летнего россиянина, распылившего газ в лицо полицейскому

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 23-летнего безработного молодого человека, распылившего слезоточивый газ из баллончика в лицо сотруднику МВД. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Это произошло 2 марта у станции метро «Гостиный двор». Россиянину удалось скрыться, но вскоре его местоположение установили. Возбуждено уголовное дело по статья 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Капитану полиции оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что россиянку арестовали на пять суток за антивоенный пост в соцсети. Софию Аттарову задержали вечером 1 марта на станции метро «Фонвизинская» с помощью системы распознавания лиц. По мнению полиции, ее пост на антивоенную тематику в Twitter нарушает закон.

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Мария Рубникович
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