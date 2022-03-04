Турция заявила о готовности организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Анкара заявила о готовности организовать встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Турция — одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие [в дипломатическом форуме], но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины», — указал дипломат.

Ранее Чавушоглу высказался об итогах второго раунда переговоров Украины и России. По его словам, создание гуманитарного коридора на украинской территории позволит эвакуировать граждан Турции.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.