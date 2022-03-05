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Украина раскрыла место третьего раунда переговоров с Россией

Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией состоятся на польско-белорусской границе
Давид Арахамия

Давид Арахамия . Фото: РИА Новости

Член украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится на польско-белорусской границе. Он раскрыл место в комментарии «Страна.ua», передает РИА Новости.

«Давид Арахамия в комментарии "Стране" уточнил, что переговоры украинской и российской делегаций в понедельник, 7 марта, состоятся там же — на польско-белорусской границе», — уточняется в сообщении.

Перед этим Арахамия заявлял, что третий раунд переговоров состоится в понедельник, 7 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает третьего раунда переговоров с украинскими властями. Он выразил надежду, что Киев прислушается к требованиям Москвы, и отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части.

Марина Совина
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