Украина раскрыла место третьего раунда переговоров с Россией

Член украинской делегации, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится на польско-белорусской границе. Он раскрыл место в комментарии «Страна.ua», передает РИА Новости.

«Давид Арахамия в комментарии "Стране" уточнил, что переговоры украинской и российской делегаций в понедельник, 7 марта, состоятся там же — на польско-белорусской границе», — уточняется в сообщении.

Перед этим Арахамия заявлял, что третий раунд переговоров состоится в понедельник, 7 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает третьего раунда переговоров с украинскими властями. Он выразил надежду, что Киев прислушается к требованиям Москвы, и отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части.