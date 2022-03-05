Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Bloomberg приостановил работу своих журналистов в России

Агентство Bloomberg объявило, что приостановит работу в России

Фото: Rupert Oberhäuser / imagebroker.com / Global Look Press

Агентство Bloomberg приостановило работу своих журналистов в России. Об этом сообщил главный редактор Джон Миклтуэйт, передает ТАСС.

«Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России», — объявил Миклтуэйт.

Ранее о закрытии своего офиса на территории России объявило издание The Village. На данный момент редакция находится в безопасности и работает из Варшавы, уточнили представители издания.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. Нарушение данного закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, будет наказываться лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. Если ложная информация привела к тяжким последствиям, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Ретейл предложил ограничить продажу в одни руки для борьбы со спекулянтами
Звание Героя России присвоили полковнику Бернгарду за действия на Украине
Москвичи вспомнили продажу «заряженной» воды
В «Роскосмосе» рассказали о борьбе с кибератаками
Россиянка побывала в Турции и удивилась не знающим английского соотечественникам
Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина
Блогерша рассказала о страшной боли на сеансе лазерной эпиляции
Дерматолог предупредила о риске обострения кожных заболеваний после коронавируса
Чехия собралась выплачивать украинским беженцам по 200 евро ежемесячно
Транспортное средство повредило газопровод в Белгородской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.