Bloomberg приостановил работу своих журналистов в России

Агентство Bloomberg приостановило работу своих журналистов в России. Об этом сообщил главный редактор Джон Миклтуэйт, передает ТАСС.

«Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России», — объявил Миклтуэйт.

Ранее о закрытии своего офиса на территории России объявило издание The Village. На данный момент редакция находится в безопасности и работает из Варшавы, уточнили представители издания.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. Нарушение данного закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, будет наказываться лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. Если ложная информация привела к тяжким последствиям, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.