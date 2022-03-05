К «Марийской Швейцарии» проложат новую дорогу

В Марий Эл в 2022 году планируется отремонтировать четыре дороги, ведущие к главным местным достопримечательностям. Об этом сообщает портал «Йошкар-Ола Live» со ссылкой на «Марийскавтодор».

Как уточнили на предприятии, обновить участки некоторых автотрасс в республике было решено на фоне продолжающегося роста интереса россиян к внутреннему туризму. Так, особое внимание планируется уделить дорогам, по которым проложены туристические маршруты в регионе.

В частности, уже в этом году работы пройдут на участке трассы Куженер — Параньга, которая ведет к туристическому комплексу в деревне Визимбирь, известному как «Марийская Швейцария». Кроме того, отремонтируют дорогу к резиденции марийского Деда Мороза, Йушто Кугызы, в селе Кукнур, а также дорогу Помары — Коркатово, ведущую к озеру Морской Глаз.

Ранее, в феврале, стало известно, что российские туристы массово заинтересовались путешествиями на Масленицу и 8 Марта в Калмыкию и Марий Эл. Отмечалось, что поездки на праздничные даты в эти два региона стали популярны среди жителей страны впервые.