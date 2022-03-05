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Путин поработает на выходных

Песков рассказал, что Путин на предстоящих мартовских праздниках будет работать

Фото: Alexey Nikolsky / Reuters

Предстоящие мартовские праздники у президента России Владимира Путина будут рабочими днями. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что в эти дни у Путина не запланировано публичных мероприятий.

Песков также рассказал, то в планах президента значатся телефонные переговоры, правда не уточнил с кем.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля также отметил, что небольшое количество эфирного времени президента связано с тем, что он сейчас много работает и не любит, когда ему мешают.

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Роман Кирьянов
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