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В Россию разрешили ввозить бангладешский картофель и боснийские груши

Россельхознадзор решил разрешить поставки продуктов из подкарантинных стран

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россельхознадзор принял решение разрешить поставки продуктов в Россию из подкарантинных стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы. В частности, в страну разрешили ввозить бангладешский картофель и боснийские груши.

Веденные ранее ограничения отменяются с 5 марта. «Разрешается ввоз груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китайской Народной Республики, косточковых и семечковых плодов из Республики Молдова, косточковых и семечковых плодов из Республики Сербия, картофеля из Народной Республики Бангладеш, яблок из Азербайджана», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что X5 Group (управляет, в частности, торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и дискаунтером «Чижик») ввела ограничения на продажу круп, растительного масла и сахара в магазинах сети. В компании уточнили, что это делается для того, чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках.

Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Такое решение они приняли, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

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Платон Щукин
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