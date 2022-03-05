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X5 Group ввела ограничения на продажу круп и сахара для борьбы со спекулянтами

Магазины X5 Group ограничили большие объемы закупки товаров для борьбы со спекулянтами

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Компания X5 Group ввела ограничения на продажу круп, растительного масла и сахара в магазинах сети. Ограничения касаются реализации социально значимых товаров при рознице в одни руки, указывает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ретейлера.

В компании уточнили, что это делается для того, чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках. Это касается торговых сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». «Магазины ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — прокомментировал собеседник агентства. Кроме того, ограничения введены также в онлайн-гипермаркете «Перекресток Впрок».

Ранее Минпромторг разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, отмечает ТАСС.

Ранее крупнейшие федеральные и региональные торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Такое решение они приняли, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка.

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Платон Щукин
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