В ДНР назвали число эвакуированных жителей Мариуполя

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) назвали число людей, эвакуированных по гуманитарному коридору из Мариуполя. Согласно последним данным, город покинули 17 человек. Об этом заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин, его цитирует ТАСС.

По словам Басурина, среди эвакуированных жителей Мариуполя 12 взрослых и пять детей. Он также отметил, что из Волновахи пока никто не вышел, при этом возможность покинуть город по гуманитарному коридору до сих пор предоставлена.

Представитель Народной милиции подчеркнул, что силы ДНР остаются привержены режиму тишины.

5 марта Минобороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве отмечали, что маршруты выхода людей из города согласовывались с украинскими властями.

Позже власти Мариуполя сообщили, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности.