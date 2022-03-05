Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР назвали число эвакуированных жителей Мариуполя

Народная милиция ДНР заявила, что по гуманитарному коридору из Мариуполя вышли 17 человек
Эдуард Басурин

Эдуард Басурин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) назвали число людей, эвакуированных по гуманитарному коридору из Мариуполя. Согласно последним данным, город покинули 17 человек. Об этом заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин, его цитирует ТАСС.

По словам Басурина, среди эвакуированных жителей Мариуполя 12 взрослых и пять детей. Он также отметил, что из Волновахи пока никто не вышел, при этом возможность покинуть город по гуманитарному коридору до сих пор предоставлена.

Представитель Народной милиции подчеркнул, что силы ДНР остаются привержены режиму тишины.

5 марта Минобороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве отмечали, что маршруты выхода людей из города согласовывались с украинскими властями.

Позже власти Мариуполя сообщили, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.