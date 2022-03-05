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Власти Мариуполя сообщили о переносе эвакуации жителей

Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация мирных жителей переносится

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Мариуполя сообщили, что эвакуация мирных жителей переносится. Об этом пишет ТАСС.

Городской совет заявил, что эвакуация переносится в целях безопасности. В качестве причины решения названы «обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей».

5 марта Минобороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В Москве заявили, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с Киевом.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что из двух городов эвакуируют сотни тысяч человек. Маршрут гуманитарного коридора пройдет в сторону Запорожья.

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Алевтина Запольская
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