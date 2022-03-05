Основатель «Эха Москвы» оценил перспективы возвращения радиостанции в эфир

Основатель и первый главный редактор «Эха Москвы» Сергей Корзун оценил перспективы возвращения радиостанции в эфир. В беседе с «Лентой.ру» он исключил возможность возобновления вещания.

По мнению создателя радиостанции, «Эхо Москвы» окончательно прекратило свое существование. «Тут слова не нужны, и так всем все понятно. "Эхо" закатали в асфальт тяжелым катком. Возвращение — не в этой жизни», — ответил Корзун на вопрос о том, возможно ли возобновление выхода радиостанции в эфир.

Ранее 5 марта стало известно о том, что совет директоров радиостанции разорвал контракт с ее главным редактором Алексеем Венедиктовым. Редакция прекратила свою деятельность 3 марта после того, как «Эхо Москвы» отключили от вещания, а сайт и страницы радиостанции в социальных сетях заблокировали по требованию Генпрокуратуры. В ведомстве утверждают, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

Основатель «Эха Москвы» Сергей Корзун с момента первого выхода радиостанции в эфир в августе 1990 года до февраля 1996 года был ее главным редактором. Затем он работал генеральным продюсером радиостанции и заместителем главреда, вел программу «Особое мнение» и авторскую передачу «Без дураков», выходившие в эфире «Эха Москвы».

В мае 2015 года журналист покинул радиостанцию. Он объяснял свой уход тем, что того «Эха Москвы», которое он создавал, не стало, поскольку у радиостанции случилась «смерть мозга».