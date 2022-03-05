Войска ЛНР освободили захваченного Украиной представителя в СЦКК

Захваченный украинскими военными представитель ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрей Косяк был освобожден из плена. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции республики.

Ведомство опубликовано фотографию Косяка в гражданской одежде. В каком населенном пункте украинские военные держали пленного, пока не уточняется.

Андрей Косяк был задержан Вооруженными силами Украины 13 октября на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе. Киев заявил, что при себе у представителя ЛНР было оружие, которое наблюдателям носить запрещено. Его также обвинили в сборе разведданных под видом разминирования своих позиций.

После инцидента в Луганске было возбуждено уголовное дело по факту похищения. Москва назвала арест Косяка противоправным и вероломным шагом.