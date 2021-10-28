В ЛНР завели дело о задержании россиянина украинскими военными

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело по факту задержания украинскими военными гражданина России Андрея Косяка. Об этом 28 октября сообщила представитель ведомства Инна Семенова, передает «Луганский информационный центр».

Семенова заявила, что дело заведено «по факту похищения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с применением оружия».

Россиянин Андрей Косяк был задержан 13 октября. Власти ЛНР заявили, что он является наблюдателем от республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Позже в ЛНР сообщили, что вместе с Косяком был задержан еще один наблюдатель, которого отпустили после вмешательства сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украина утверждает, что Косяк под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска, и тем самым нарушил перемирие.

В Москве арест Косяка назвали противоправным и вероломным шагом.