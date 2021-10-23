Жена плененного представителя ЛНР Косяка высмеяла «храбрость» киевских силовиков

Супруга похищенного представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка Татьяна Вараксина высмеяла «храбрость» пленивших ее мужа киевских силовиков и обратилась к украинским властям с просьбой вернуть мужчину домой. Ее видеообращение в субботу, 23 октября, в своем Telegram-канале публикуют «Известия».

«Они говорят в СМИ, что они — храбрые и отважные хлопцы, но вдесятером с автоматами легко взять человека безоружного. Я считаю, что тут отваги никакой не надо» — отметила Вараксина, критикуя украинских силовиков.

По ее словам, власти Украины совершили своими действиями уголовное преступление. Также жена Андрея Косяка поблагодарила за жителей самопровозглашенных республик за поддержку, заметив, что для вызволения мужа из плена делается все возможное.

18 октября в сети появилось видео с обыском задержанного украинскими военными представителя самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.

Косяк был задержан 13 октября. ЛНР заявила, что он является наблюдателем в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украина утверждает, что он под видом разминирования снимал на камеру позиции, от которых отошли украинские войска, тем самым нарушив режим прекращения огня.

В Москве арест Косяка назвали противоправным и вероломным шагом.