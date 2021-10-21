Украина допустила встречу задержанного представителя ЛНР с российским консулом

Кулеба заявил, что Киев предоставит доступ консула России к задержанному в Донбассе Косяку

Киев допускает встречу российского консула с задержанным украинскими военными представителем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андреем Косяком, у которого имеется российский паспорт. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) республики Дмитрий Кулеба в комментарии УНН.

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По его словам, Украина, согласно международному праву, готова предоставить консулу доступ к Косяку. При этом, отметил глава МИД, требование российских дипломатов о встрече с задержанным делает страну прямым участником конфликта в Донбассе.

13 октября в ЛНР сообщили, что украинские военные во время согласованных работ на участке отвода сил у города Золотое захватили в плен представителя Луганска в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. В Киеве утверждают, что задержали офицера, который проводил разведку позиций украинских силовиков.

Позже стало известно, что задержанный представитель ЛНР в СЦКК оказался гражданином России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание Косяка вероломным и провокационным. Она отметила, что украинские военные схватили его, «невзирая на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК».

Захарова призвала Киев обеспечить российским дипломатам доступ к задержанному и «прекратить провокации на линии соприкосновения».